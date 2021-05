ÁRIES (21/3 a 20/4)

Nunca foi ruim pensar, mas fazer isso o tempo todo pode diminuir a velocidade de suas ações. É claro que é necessário raciocinar antes de agir, mas será que só idealizar e nunca pôr algo em prática é interessante? Pense menos e faça mais.

TOURO (21/4 a 20/5)

Elemento: Terra. Modalidade: fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus. Você sentirá que tem muitas obrigações. Você pode fazer sacrifícios pessoais, já que precisa se dedicar à sua vida profissional. Concentre suas energias. Cor: verde. Número: 3.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você terá que agir com disciplina, ordenar suas prioridades e colocar sua vida em ordem para poder funcionar de forma eficiente. Siga a sua intuição e saberá o que fazer. Vale apostar na sua felicidade. Bom momento no campo espiritual. Número: 6.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Agora você poderá canalizar a sua energia interior e poderá expressá-la na forma de arte ou, principalmente, trabalho. Algum fato inesperado pode tirá-lo(la) da rotina. Esteja preparado para os acontecimentos e não deixe passar as oportunidades. Número: 9.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Será bom superar os velhos medos e resgatar os sonhos abandonados no passado. Você merece. Autoestima é a palavra-chave para isso. É hora de invocar o guerreiro da luz que está em você e conquistar o que deseja com muita astúcia e diplomacia. Número: 12.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Amor: novidades felizes vão manter a paz no seu romance. Trabalho: da sua comunicação e do seu humor, que deverá ser um bom amigo agora, dependem os resultados do que foi iniciado e posto em ação. Prometem ser bons.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Amor: nesse período, a sorte lhe sorri na vida afetiva; portanto, seja feliz. Trabalho: planejar continua sendo importante. Dispersar a atenção por todos os lados não transforma as ideias em realizações. Ficam sendo apenas ideias.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Vida profissional favorecida, tanto pelo próprio esforço como pela ajuda e colaboração de pessoas importantes ou influentes. Boa capacidade de concentração e persistência, sem perder o senso de humor e a capacidade de relaxar. Alegria no amor. Número: 18.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Priorize aquilo que é necessári nesse períodoo. Faça sua parte e colabore sendo mais flexível para o novo. Vá se preparando para aproveitar uma chance maravilhosa no setor de trabalho. Você está motivado a buscar aventuras. Número: 21.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Amor: seja sincero com a pessoa amada. Trabalho: se novas e instigantes capacidades forem descobertas, é preciso ter organização para que possa trabalhar para desenvolvê-las e ampliá-las. É tempo de poder se aprimorar nas suas decisões. Siga sua intuição.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

No momento você está tão simpático que se tornará irresistível. Conseguirá convencer as pessoas de tudo o que quiser, e elas ainda se sentirão gratificadas por concordar com você. Aproveite esta energia principalmente no trabalho, expandindo o seu espaçol.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Amor: momento impróprio para cuidar de assuntos afetivos. Trabalho: dê andamento às suas atividades com dinamismo, assim alcançará o êxito esperado. O momento é propício para investimentos financeiros. Cor: branca. Número: 24.