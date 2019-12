ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho: A maior parte do que é resolvido agora passa longe de programações. Dar conta dos imprevistos depende apenas da criatividade. Procure se dedicar às atividades que tenham o poder de absorver o interesse de sua mente. Cor: vermelho-sangue. Número: 3.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure traçar o seu próprio caminho em um bom meio de engrandecer a sua existência. Amor: Poderá reverter uma história em seu favor ou de consolidar o que já existe. As possibilidades são muitas e a trama no céu lhe é totalmente favorável. Número: 6.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Mantenha tudo na mais perfeita ordem no amor. Faça um esforço. Cultive uma boa disposição de ânimo e procure interesses novos. A determinação trará resultados concretos. No plano profissional surgirão boas propostas de trabalho. Aproveite. Cor: azul-escuro. Número: 09.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Sentimentos de altruísmo e generosidade nesse período. Equilíbrio emocional. Tudo o que fizer será calmamente planejado, fazendo com que os resultados sejam mais satisfatórios. Aproveite para mudar o rumo do que não estiver indo bem na sua vida. Cor: salmão. Número: 12.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Abra-se para oportunidades, vislumbrando o futuro. Passe a limpo metas, estratégias, habilidades, enfim, o que de fato conta para o sucesso profissional. Depois ajuste tudo e siga em frente. Bom momento no campo espiritual. Cor: verde-esmeralda. Número: 15.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Os astros te aconselham a ser mais flexível e aprender a ouvir os outros. A Lua dificulta seus processos comunicativos. Evite lidar com assuntos que o aferem emocionalmente. Procure manter a serenidade. Alie força e delicadeza. Cor: amarelo-canário. Número: 18.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A alma de outra pessoa é um mundo muito diverso do nosso. Se mal nos conhecemos, dificilmente podemos dizer que sabemos quem é o outro. Busque enxergar que o mundo não gira apenas em torno de sua vida. Bom momento no campo social. Número: 21.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Este poderá ser um período muito interessante para a vida amorosa, pois tudo indica que você poderá dar início a novas e estimulantes relações. A vida profissional está precisando de uma organização. Veja o que realmente quer para poder lutar por aquilo. Número: 24.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O seu desejo de prover mudanças em seu local de trabalho poderá ser muito vantajoso. Siga em frente sem medo, lute pelas coisas que você acredita. No plano sentimental, procure vencer essa timidez e falar com muita franqueza sobre tudo que sente, com a pessoa amada.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Elemento: terra. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno. Trabalho: nesse período, você vai expandir os seus horizontes sem tirar os pés do chão, ou seja, tem tudo para ousar e não colocar nada em risco. Mesmices estão fora de cogitação. Número: 27.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Um velho projeto poderá se transformar em realidade agora. A saúde está precisando de um pouco mais de atenção, você anda abusando de seus horários e não se alimenta como deveria. No plano sentimental não deixe que estranhos interfiram no seu modo de amar.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você tem problemas em conciliar suas demandas da vida prática. Organize-se e defina prioridades, pois só assim conseguirá cumprir suas tarefas. Use seu dom para ver os dois lados da questão e sua capacidade de ponderar. Cor: azul-claro. Número: 30.