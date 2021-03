ÁRIES (21/3 a 20/4)

Um encontro inesperado pode trazer a solução para um problema antigo. O progresso pode transformar seu cotidiano, para muito melhor! Só depende de você, da sua postura. Organize melhor seu tempo e priorize o trabalho a fim de vencer! Cor: azul-claro. Número: 1.

TOURO (21/4 a 20/5)

Mantendo a calma seus projetos terão bom andamento e um final feliz. Com o sol favorecendo as partes profissional e financeira estão em alta. Entre no clima de intensidade máxima e deixe seus sentimentos à mostra. Não é hora de fazer contas e rejeitar tudo. Número: 5.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Bom equilíbrio entre prática e idealismo. A hora está propícia para relacionamentos do quotidiano. No amor não vai exigir que a pessoa amada cumpra os compromissos à risca. Tudo isso amplia o seu poder de atração as pessoas se aproximam sem medo de julgamento mais duro.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Este período poderá ser um dia dos mais felizes para você. Clima de muita tranquilidade e ternura no amor. Você está com uma intuição profunda e vê claramente os caminhos que vão levá-lo(la) ao sucesso. Bom momento no campo financeiro. Cor: branco. Número: 9.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Suas qualidades serão ressaltadas. É necessário que você acredite que pode conquistar o que deseja. Tenha objetivos claros para concluir suas ações no sentido de realizá-los. Número: 13.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Separe os negócios das amizades. O céu alerta para riscos financeiros com os mais próximos. Diga não aos empréstimos. Não tome nenhuma decisão séria sem consultar uma pessoa de extrema confiança. Bom momento no campo profissional. Cor: havana. Número: 17.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A vontade de se sobressair pode ser o impulso necessário para se expressar com mais determinação. Amores e amizades têm limites indefinidos nestes dias. Uma mudança de papéis pode acontecer de uma hora para a outra. Pergunte ao coração o que ele quer que aconteça só isso

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Prefira o contato com pessoas positivas e otimistas. Bom momento para o trabalho. Não vai faltar o que fazer e as responsabilidades serão ainda maiores! Vá fundo no que espera que dê resultados no curto prazo e não perca tempo com minúcias que não fazem diferença.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Sinal verde nos céus para as questões amorosas. Mais um empurrãozinho da sorte para ajudar. Basta assumir a sua parte, deixar o barco correr, simples assim. Momento de sorte para a sua vida financeira. Tudo favorece a todos os tipos de negócios. Cor: bege. Número: 25.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Elemento: terra. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno. Não deixe que fatos ruins do passado façam a sua vida empacar. Esqueça o que aconteceu e coloque sua energia em movimento. Equilíbrio e força virão em breve! Cor: rosa. Número: 29.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Haverá maior constância no amor e até certa obsessão. Deve controlar o charme. Fortes vibrações para a sua mente aumentando a expectativa com relação aos seus objetivos. Poderá haver excessos de otimismo. Bom momento no campo sentimental. Cor: grená. Número: 33.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Nestes dias os astros estimulam os relacionamentos e fazem as pessoas quererem conviver socialmente. O cosmo será responsável por enviar energias positivas para ampliar seus conhecimentos e lhe dar novas oportunidades de sucesso. Cor: verde-claro. Número: 37.