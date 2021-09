ÁRIES (21/3 a 20/4)

Não espere pelos outros na hora de lutar por seus ideais e projetos. Suas realizações dependem apenas de você. Aprenda a canalizar sua criatividade. Isso amplia seus horizontes profissionais. Bom momento no campo profissional.

TOURO (21/4 a 20/5)

Boas possibilidades de progresso, na vida profissional, à custa de seus próprios esforços. Fase muito positiva para o amor. No momento, você sentirá necessidade de ter alguém ao lado e saberá dar vazão aos seus sentimentos. Bom momento no campo pessoal.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Dedique-se aos seus interesses, siga seus impulsos. Seus planos e projetos poderão ter uma maior movimentação. Você está num período de sorte. As coisas começam a ficar mais fáceis na vida profissional e amorosa. Bom momento no campo espiritual.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Nesse período, você terá a oportunidade de estar com algumas pessoas amigas e elas apontarão suas qualidades. Aceite os elogios que fizerem. Eles lhe farão muito bem. Muita estabilidade no seu relacionamento afetivo. Bom momento no campo financeiro.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Se equilibrar razão e emoção, conseguirá ser ainda mais feliz. Você se coloca como prioridade total neste momento. Perceba o que é importante e saiba impor limites em como os outros interferem em sua vida. Bom momento no campo sentimental.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Descanse para ter mais ânimo e procure estar consciente do que lhe acontece. Não finja que nada acontece e invista mais em suas emoções. A vida é agora, traz requinte e clareza para o momento em que você se encontra. Bom momento no campo social.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Há mais luz na sua expressão e você se abrirá, naturalmente para as chances de ser feliz. Os laços de cumplicidade são fortalecidos neste período, favorecendo suas parcerias e amizades. Aproveite para se divertir. Bom momento no campo emocional.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você tende a se sentir mais satisfeito com o que tem, abandonando por uns tempos a fantasia de um amor perfeito. Terá a oportunidade de comprovar que é muito mais amado do que pode imaginar. Bom momento no campo familiar e social.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Sua simpatia acentuada e o seu jeito envolvente serão suas melhores armas para se dar bem na conquista amorosa. Possibilidade de realização de um projeto já quase esquecido. Novas experiências. Aproveite este período para acertar alguns detalhes.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Muito movimento e novidades na sua vida afetiva nesse período. Não há mais ou menos, tudo segue em linha reta rumo ao final, ou seja: ou é ou não é. De uma hora para a outra, você pode assumir um compromisso sem saber o que esperar dele. Bom momento no campo afetivo.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Projetos criativos terão chance de alcançar êxito. O céu lhe beneficiará muito, pois a sua ação estará em alta, podendo ver mais nitidamente as coisas à sua volta. Saiba tirar proveito desse momento sublime. Um encontro inesperado vai deixar você muito feliz.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Muitas alegrias e surpresas em sua vida sentimental. Ótima forma física. Sua vida social passará por uma fase de expansão. O período é favorável para atividades em grupo. Tenha consciência de seu papel no coletivo. Bom momento no campo amoroso.