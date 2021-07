ÁRIES (21/03 a 20/04)

Trabalho: Por melhor que seja uma situação, ela tende a mudar. As chances de expansão começarão a aparecer. Bom período para aprofundar os laços afetivos e cultivar relacionamentos.

TOURO (21/04 a 20/05)

Planeje-se para conquistar aquilo que deseja. Nessa fase, o amor ocupa uma posição de destaque. A sorte bate à sua porta e as oportunidades vão se multiplicar. Faça a escolha baseado(a) apenas no coração. Projete um futuro melhor.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Não perca as boas oportunidades que a vida oferecerá. O uso de sua capacidade pessoal torna este dia muito benéfico para você. Muita euforia, felicidade, passeios, bons relacionamentos.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Harmonia na vida afetiva e emocional. Com isso, você terá muito mais gás para usar nas outras áreas da sua vida. Dentro de um estado emocional mais calmo, você vê as coisas com muito mais clareza. Portanto, pode usar mais do que o habitual.

LEÃO (22/07 a 22/08)

Aproveite esta fase para dar fim a situações difíceis. Lembre-se de que a renovação faz parte do crescimento. Invista tempo na busca para espiritualidade e direcione suas novas metas para dias melhores.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Divirta-se hoje. Você será estimulado na busca por prazeres e por coisas novas. Você também terá mais sensibilidade, melhorando a convivência social. Os estudos estão sendo muito favorecidos. Você terá uma excelente oportunidade na vida.

LIBRA (23/09 a 22/10)

O dia pede que você tenha cuidado ao lidar com seu dinheiro. Aconselhe-se com alguém de confiança antes de tomar decisões importantes, principalmente em respeito a investimento. Sinta-se livre para amar e ser feliz.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O momento poderá trazer grandes novidades. Muita movimentação e acontecimentos inesperados. Esteja preparado(a) para tudo e não perca as boas oportunidades, simplesmente, por teimosia, comodismo ou insegurança. Conte com a sua habilidade.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Início de uma nova fase da sua vida profissional. As oportunidades vão surgir de onde menos espera. Com muita energia, você vai ter coragem de mostrar o seu talento para o mundo. A Lua lhe dará a oportunidade de unir imaginação e afetividade.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

No amor, as energias estão positivas, mas tudo vai depender de você. O dinheiro pode chegar de onde você menos espera. Aliás, não é hora de fazer uma pausa para reexaminar seus recursos e ver se não existe alguma fonte mal aproveitada? Cor: marrom. Número: 20.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Período de bastante esperança e idealismo. Tudo correndo bem, siga em frente, apenas situe-se na realidade e não espere demais. A não expectativa ajuda a manter a clareza e também evita decepções desnecessárias. Tome uma atitude geral, positiva e decidida.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Mesmo diante de alguma possível dificuldade, não perca o bom humor nem a esperança. Valorize o que já conquistou, aposte todas as fichas no futuro e não permita que o pessimismo atrapalhe o seu dia. Bom momento no campo amoroso.