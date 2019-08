ÁRIES (21/3 a 20/4)

Plenitude e compreensão no amor. No mundo mental, ideias claras. Nestes dias, você renderá muito se tiver autonomia em todos os sentidos. Adapte seus projetos ao que a realidade permite. Comece seus dias sempre com o pé direito. Bom momento no amor. Cor: verde-esmeralda. Número: 3.

TOURO (21/4 a 20/5)

Este período acentua ainda mais a sua capacidade de aprendizado, assinalando uma ótima fase para as leituras e os estudos. Neste momento, você reavalia suas conquistas e seu comportamento. É claro que você não tem sido perfeito. Porém, nada de culpas. Número: 5.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Pense sempre, em qualquer circunstância, positivamente, só assim conseguirá a liberdade do presente. O período está fazendo com que a sua imaginação natural diminua um pouco. Sem planejar, você vai fazendo tudo certo. Bom momento no campo profissional e sentimental. Cor: azul-turquesa. Número: 9.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Receberá boas notícias. A vida sentimental está meio devagar, procure agitá-la. Você, que é tão sonhador (a) está numa fase ótima para partir dos planos para a realidade, colocando os seus projetos em execução. Pense positivamente. Bom momento no campo espiritual. Cor: vermelho-sangue. Número: 13.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Não precisa ficar ansioso (a): o que é do destino chega ao seu endereço no tempo certo, de um jeito ou de outro. Você terá oportunidade de assumir uma posição de liderança, pois, está com ideias inovadoras. Se tiver reivindicações a fazer no trabalho, aproveite o dia de hoje.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Fique atento (a), pois poderão pintar alterações inesperadas em seus relacionamentos pessoais. Relações passageiras têm poucas chances de seguir em frente. Número: 16.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Bom momento para cuidar da parte financeira e do trabalho. Aliás, a vida profissional está numa fase muito promissora, e se você souber aproveitar poderá ter grandes vantagens. No plano sentimental procure manter um diálogo maior com a pessoa amada. Número: 20.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Evite adiar as suas iniciativas e batalhe por uma situação financeira estável. No amor, procure dar uma segunda chance para a pessoa amada. Embora tenha um espírito muito criador, nem sempre é um realizador. Receberá informações úteis e bastante promissoras. Número: 25.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

No plano profissional, chegou a sua hora de brilhar, jogue todas as suas cartas. Seu desenvolvimento mental e profissional estará notável, agora, juntamente com as relações importantes que pretende fazer. Pessoas amigas estão propensas a colaborar com seus projetos. Bom momento no campo espiritual. Cor: azul-escuro. Número: 29.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Se você pensa em abrir um novo negócio, iniciar um novo trabalho ou até mesmo buscar uma sociedade, este período pode ser o pontapé inicial. Pode contar com a ajuda e o apoio que precisar das pessoas amigas. Fase muito feliz para a sua vida amorosa. Número: 33.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

O momento é de se mostrar mais atuante e informado (a), sobretudo o que acontece a sua volta. Procure trocar ideias com os amigos. Quanto mais procurar trabalhar com otimismo, melhor serão as suas chances também. Fase excelente para novas associações. Número: 37.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Se não conseguir se concentrar, diminua o ritmo e descanse. Logo você estará em forma novamente. Mantenha o controle. Com o passar dos dias você se sentirá cada vez mais calmo (a). Fase muito favorável para estabelecer novos relacionamentos.