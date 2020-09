ÁRIES (21/3 a 20/4)

Você sente mais confiança em suas relações profissionais. Bom momento para trocar experiências profissionais para trazer aperfeiçoamento e crescimento no que faz. Boa chance para progredir. No amor, o romance ganha brilho e o coração mais alegria.

TOURO (21/4 a 20/5)

Este é um período de realizações. Sua dedicação ao trabalho aumenta bastante e a produtividade, também. Você se destaca e ficará em evidência por sua eficiência profissional. No amor, sua vida afetiva está favorecida. Clima amoroso está no ar!

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

A percepção sobre a dimensão do seu trabalho é ampla e ajudará localizar o que precisa ser mudado. Evolução profissional poderá ser a sua meta. Acredite no seu potencial realizador e bola pra frente! No amor, seu romance será feliz e duradouro.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Você busca resultados nas suas atividades profissionais. Você recebe magnetismo positivo da Lua nesse período e, assim, atrairá dinamismo para levar em frente o que ambiciona fazer. O sucesso estará bem perto. No amor, bom humor e carinho alegrarão o romance.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Sua vida profissional está favorecida pelo Sol. Sua carreira brilhará e resultados positivos virão. Sua atividade poderá deslanchar e ocupar o espaço desejado por você. No amor, tendência protetora. Aproveite para proteger melhor os seus familiares.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Você deseja melhorar a qualidade de vida. Isso é possível, com trabalho constante e bem planejado. Sua vontade de melhorar o seu padrão de vida será o fator principal para produzir e ganhar mais dinheiro. No amor, procure cuidar melhor do seu corpo.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Bom momento para discutir ideias com os amigos, mas opte pelo que achar melhor. Não tenha medo de pedir orientação para assuntos importantes. No amor, você vai marcar presença será uma companhia muito solicitada pelos seus familiares.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Suas necessidades profissionais merecem mais atenção de sua parte. Planejamento de ordem econômica é a melhor coisa que você pode fazer no momento. Sucesso virá com trabalho bem organizado. No amor, não faltará inspiração para se declarar!

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Excelente período para investir na sua atividade profissional pois, o momento é muito promissor financeiramente. Bons negócios não faltarão pois, o regente deste signo: Júpiter, está favorecendo o crescimento de atividades. No amor, afeto acima da conta.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Algum negócio inesperado poderá fazer toda diferença no seu momento profissional. Seu lado financeiro prosperará e sua alegria aumentar. No amor, O clima não é de romantismo, mas de ajustes. Eles são mais que necessários para acertar diferenças.

AQUÁRIO (21/1 a 19 a 2)

Não há nada que possa resolver uma situação financeira se você não se empenhar em conter gastos exagerados. O momento tende fazer gastos acima do normal. Controle esse impulso, tá? Amor: mais realista nas coisas do coração e do romance.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você vai ficar espantado com o seu poder de criar. Sua produtividade estará acima do normal e seus rendimentos acima do que ganha. Amor: cuidado para não exagerar nas cobranças amorosas e exigir um comportamento que não faz mais sentido.