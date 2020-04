Um dos pontos religiosos mais importantes da Procissão do Fogaréu, a homilia, deve ser realizada à meia-noite de amanhã e transmitida ao vivo na página do Facebook da Organização Vilaboense de Artes e Tradições (Ovat). A pregação é tradicionalmente feita após o toque de clarim, quando os perseguidores de Jesus saem, em ritmo acelerado, no encalço do estandarte pintado pelo artista plástico Veiga Valle, na Igreja de São Francisco. A ideia é que poucos farricocos estejam no ato religioso presidido pelo bispo da cidade de Goiás, d. Eugênio Rixen.

“A ideia é que, mesmo sem a realização da procissão, a mensagem de fé chegue até às pessoas com a ajuda da tecnologia”, explica Rodrigo dos Santos e Silva, presidente da Ovat. Por mais que não possa promover aglomerações, a cidade quer provar a resiliência. “Goiás sempre foi uma cidade da resistência. A própria história do Fogaréu é prova disso. Atravessou séculos e até mesmo o risco de ser transferida para Goiânia. Nada disso apagou a chama da nossa tradição”, ressalta.

Atualmente, a Ovat trabalha na busca do reconhecimento da Procissão do Fogaréu como patrimônio cultural imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O Círio de Nossa Senhora de Nazaré (Balém, PA), a Feira de Caruaru (PE) e o frevo pernambucano são algumas das manifestações culturais que já conquistaram o título. “Vamos encaminhar nesta quarta-feira (hoje) ao Iphan o dossiê com o pedido de reconhecimento. É uma forma simbólica também de amenizar a não realização neste ano”, diz Rodrigo.