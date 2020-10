Magazine Homens não devem ignorar osteoporose

Por ser menos frequente nos homens do que nas mulheres, a osteoporose é uma doença que acaba muitas vezes sendo diagnosticada tardiamente na população masculina. No entanto, esse tipo de alteração na qualidade do osso, tornando-o mais frágil, afeta um em cada quatro homens, após os 50 anos. A osteoporose masculina, geralmente, está relacionada à deficiência de testost...