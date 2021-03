Magazine Homens ao mar Como uma terrível e misteriosa história real ocorrida há 200 anos inspirou um clássico literário que influenciou, desde então, o imaginário da relação do homem com a natureza

“Chamai-me Ismael. Faz alguns anos – não importa quantos, precisamente –, tendo na bolsa um escasso ou nenhum dinheiro e nada que particularmente me interessasse em terra, achei que devia velejar um pouco e ver a parte aquosa do mundo.” Na verdade, sabemos quantos anos fazem desde que o marinheiro que inspirou essas primeiras linhas do clássico Moby Dick, do escritor Her...