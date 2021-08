Magazine Homenagem a mulheres marca exposição de Hector Ângelo em Goiânia Exposição A Voz Delas retrata representantes da luta contra a violência e pode ser conferida no Armazém da Decoração até o dia 31 de agosto

Exposição em homenagem a mulheres A exposição A Voz Delas, que reúne cinco obras do artista plástico e escritor Hector Ângelo, está aberta a visitação até o dia 31 de agosto no Armazém da Decoração, no Setor Sul. As telas homenageiam as histórias de cinco mulheres que enfrentaram as dores da violência doméstica, política e de gênero e que se tornara...