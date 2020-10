Magazine Homenagem a Milton

A última faixa do novo disco de Fernanda Porto, Alma Acústica, é uma das inéditas que não participou do lançamento gradativo nas plataformas. A letra é uma homenagem a Milton Nascimento que, segundo Fernanda, traduz exatamente a intenção que ela buscava com o nome do trabalho. “Não foi planejado. Eu já tinha feito a Corpo Elétrico e, quando refleti sobre o que é alma acú...