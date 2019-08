Magazine Homenagem a Luke Perry na 4ª temporada de “Riverdale” será “emocionante”

O ator Luke Perry, que morreu em março, será homenageado na estreia da próxima temporada de Riverdale. O episódio de tributo da quarta temporada contará com a atriz Shannen Doherty, que atuou com Perry em Beverly Hills, 90210. Mark Pedowitz, presidente da The CW, disse em um encontro de críticos de TV, no domingo, que o episódio é “uma peça emocionante” e “uma homenagem ao no...