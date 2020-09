Magazine Homenagem

Além dos compositores americanos e europeus, o Grupo dos Metais presta uma homenagem ao músico pernambucano José Ursicino da Silva, o maestro Duda. Referência no cenário cultural do frevo, ele é compositor de diversos frevos, choros e sambas e chegou a tocar oboé na Orquestra Sinfônica do Recife e formou várias bandas de frevo, com destaque para A Nino, o Pernambuquin...