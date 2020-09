Magazine Homenagem à mestra

No aniversário da artista plástica Goiandira do Couto, no dia 12, não houve festa, show da banda marcial ou cantoria em casa, como de costume. Por conta das medidas de isolamento social, as comemorações foram discretas. Para não deixar a data passar em branco, o cineasta vilaboense e amigo da pintora Lázaro Ribeiro promoveu uma performance em vídeo na porta da residência...