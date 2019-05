Magazine Homenagem à madrinha do samba

Fernando Boi, Polyanna Pimpão, Cláudia Garcia e Xexéu unem as vozes nesta quinta-feira para também homenagear a sambista Beth Carvalho, que morreu no dia 30 de abril. “Ela foi e sempre será o ícone do samba. A sua morte deixou ‘cavacos e tamborins’ mudos, tristes e chorosos”, explica Cláudia Garcia, que reforça o legado da madrinha do samba. Andança, composição de Paul...