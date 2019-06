Magazine Homem joga água de coco em Gusttavo Lima e recebe convite do cantor para tomar uísque com ele Caso aconteceu no último domingo (23), durante uma festa junina no Pernambuco

Gusttavo Lima “deu prejuízo” a um homem que jogou água de coco no palco durante um show em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. Como punição pela falta de educação, o cantor deu algumas goladas da garrafa de uísque que o homem carregava. “Vou beber por sua conta”, disse. Segundo o site Paraíba FM, o caso aconteceu no último domingo (23), durante uma festa junina...