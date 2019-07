Magazine Homem-Aranha: Longe de Casa chega aos cinemas após a batalha contra Thanos em Vingadores: Ultimato O longa encerra a fase três do universo cinematográfico da Marvel e prepara terreno para novo ciclo

O jovem estudante Peter Parker está mais maduro no filme Homem-Aranha: Longe de Casa, que tem pré-estreia nesta quarta-feira (03) em 12 salas em Goiânia. O herói precisa superar a morte do seu amigo e mentor Tony Stark (Robert Downey Jr.), o Homem de Ferro, em Vingadores: Ultimato (2019), e encarar novos vilões. O longa encerra a fase três do universo cinematográfi...