Magazine Hoje tem palhaçada? Na programação pensada pelo Passeio das Águas, tem isso e muito mais Em comemoração ao Dia das Crianças agenda do final de semana conta com programação diversificada

Durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, no mês passado, perguntaram para a escritora Ana Maria Machado como ela pretendia disputar a atenção das crianças com as telas. “Não precisa desviar a atenção de nada. Toda criança gosta de história boa. É só começar a contar e o interesse está despertado”, respondeu. Segundo educadores e pedagogos, o mesmo vale para a art...