Magazine HIV e coronavírus “Pessoas que vivem com HIV podem sim pegar o coronavírus, adoecer e devem ser tratados da mesma forma. O ideal, para todos os casos, é se proteger e se prevenir”, diz infectologista

A primeira experiência de Lucas Manga no consultório médico, assim como a de muitos, não foi a ideal. “Fui infectado numa relação não consensual. Aconteceu em um sábado e na segunda-feira eu já estava me consultando”, lembra ele. “Já tinha conhecimento do que era a PrEP e falei com todas as letras que queria fazer. Estava em uma situação de vulnerabilidade muito grande e disse a...