Magazine Histórico de percalços

Apesar do prestígio nacional, passar por instabilidades faz parte da história da Orquestra Filarmônica de Goiás. Em 2014, quando o maestro Neil Thomson assumiu a regência do grupo e a gestão era da Oscip Idesa, vários concertos foram cancelados por falta de recursos e a sombra do fechamento tomou conta do grupo. O cenário repetiu-se em 2018, quando a programação nacional...