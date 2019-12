Magazine Histórias e jogos em janeiro na Biblioteca do Oscar Niemeyer As atividades têm o objetivo de fazer com que as crianças se envolvam com os enredos dos textos narrados de forma lúdica

A programação de janeiro da Biblioteca Infantil do Centro Cultural Oscar Niemeyer tem início no dia 4, sábado, às 16 horas com contação de histórias que será realizada pela professora Denise Batulevicius. No domingo, 5, às 10h30, Denise conduz mais uma sessão. Também haverá sessões de contação de histórias nos dias 11, 12 e 15 de janeiro com participação da Companhia L...