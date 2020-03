Magazine Histórias de superação e transformação

Totalmente Amanhã também retorna nesta segunda-feira à grade da Globo, na faixa das 19 horas, pois as gravações de Salve-se Quem Puder foram suspensas por conta do coronavírus. Trata-se de uma comédia romântica repleta de poesia, histórias de superação e transformação, em que o destino cruza as vidas de Eliza (Marina Ruy Barbosa), Carolina (Juliana Paes), Arthur (Fábio A...