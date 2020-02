Magazine Escritores revisitam personagens e insurreições negras

Importante estudo sobre a branquitude e o anticolonialismo, Pele Negra, Máscaras Brancas, do filósofo e psiquiatra Frantz Fanon (1925-1961), foi publicado no início da década de 1950. Em uma de suas reflexões, o teórico afirma que, “diante do branco, o negro tem um passado a valorizar e uma revanche a encaminhar.”Valorizar o passado, como preconizou Fanon, e ...