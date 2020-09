Magazine Histórias da pandemia Com elenco estelar e gravada remotamente, Amor e Sorte, nova série da Rede Globo estreia nesta terça-feira depois de Fina Estampa

Em quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres estavam com a família no sítio, na região serrana do Rio de Janeiro, quando receberam um convite de Jorge Furtado para protagonizar uma série. Mais do que isso: protagonizar, filmar, dirigir e o que mais precisasse ser feito para colocar em prática a ideia de Amor e Sorte, que e...