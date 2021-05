Magazine Histórias cruzadas

As memórias da infância, as paisagens da cidade natal, Goiânia, e a linguagem aprendida nos tempos da criação do Centro Cultural Martim Cererê, são combustíveis adicionais para os espetáculos criados pelo diretor e coreógrafo goiano Duda Paiva. O profissional mora há duas décadas em Amsterdã, na Holanda, mas leva no peito e nos trabalhos apresentados a identidade goiana. ...