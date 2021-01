Magazine Histórias cruzadas Bailarino e diretor Duda Paiva estreia espetáculo que resgata trajetória do fotógrafo brasileiro Alair Gomes

Em 1993, enquanto voltava para a casa no Setor Oeste, em Goiânia, na véspera de Natal, o bailarino Duda Paiva foi encostado por dois homens que lhe agrediram com socos e pontapés. “É bicha, merece morrer”, foi uma das falas que o artista goiano jamais se esqueceu daquela noite. Um ano antes, no Rio de Janeiro, o fotógrafo Alair Gomes, então com seus 71 anos, foi mor...