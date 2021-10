Magazine "Histórias Além de Outubro" traz palestra com Lu Salatiel em Goiânia Evento aborda histórias de enfrentamento do câncer e discute como ele afeta os sonhos das mulheres.

Como o câncer afeta a vida e os sonhos de uma mulher? O debate deste tema é o ponto central do Histórias Além de Outubro, evento aberto ao público, em formato híbrido, que será realizado nesta segunda e terça-feira (25 e 26/10), no teatro do Campus 3 da FacUnicamps. Além de uma série de palestras, o encontro terá como personagem central a empreendedora e digital influ...