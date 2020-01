Magazine História real

Baseado em fatos reais, o drama Kursk - A Última Missão, do diretor Thomas Vinterberg, estreia hoje nas salas de cinema. Estrelado por Matthias Schoenaerts, o filme narra a explosão e o naufrágio do submarino russo Kursk no ano de 2000. Os tripulantes, 23 marinheiros, tentam sobreviver às águas geladas do Mar de Barents enquanto esperam por um resgate que pode não chegar po...