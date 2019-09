Magazine História do caso Suzane Von Richthofen irá ganhar dois filmes com diferentes pontos de vista O formato inédito proposto pelos produtores do filme visa a trazer até o público o ponto de vista dos dois personagens centrais da história: Suzanne Von Richthofen e Daniel Cravinhos

A história do caso Suzane Von Richthofen, que chocou a população no ano de 2002, será contada em dois filmes, que deverão ser exibidos em sessões alternadas. O formato inédito proposto pelos produtores do filme visa a trazer até o público o ponto de vista dos dois personagens centrais da história: Suzanne Von Richthofen e Daniel Cravinhos. “É um cas...