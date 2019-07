Magazine História de respeito

O Rei Leão é um dos maiores clássicos do cinema. O projeto nasceu em 1988, quando a Disney decidiu criar um longa animado que fosse ambientado na selva africana. O filme levou um bom tempo para estrear por utilizar uma técnica artesanal para a época. Para se ter uma ideia, a morte do rei Mufasa, no meio de uma manada de gnus em correria, levou dois anos para ser finaliza...