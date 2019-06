Magazine História de cumplicidade e amadurecimento entre cão e criança acompanha filme Juntos para Sempre A trama acompanha as aventuras do cão Bailey, que vive tranquilamente no campo e, após conhecer a jovem Clarity, decide cuidar e proteger a menina incondicionalmente

No embalo de clássicos filmes caninos, como Bingo (1991) e Caninos Brancos (1991), a cineasta Gail Mancuso tratou de criar Juntos para Sempre, que estreia nesta quinta-feira nos cinemas. A trama acompanha as aventuras do cão Bailey, que vive tranquilamente no campo e, após conhecer a jovem Clarity, decide cuidar e proteger a menina incondicionalmente. O l...