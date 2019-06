Magazine História de Claudinho e Buchecha vai virar filme Produção intitulada Nosso Sonho vai contar trajetória dos amigos de infância que chegaram ao sucesso cantando funk

A história dos amigos cariocas Claudinho e Buchecha vai se tornar filme, com previsão de estreia para o ano que vem. A produção, intitulada Nosso Sonho, vai levar para os cinemas a carreira dos amigos de infância que se tornaram cantores de funk. "Pegaram histórias da minha família, coisas que eu contei sobre nós, da família do Claudinho, relatos de fãs. Está bem co...