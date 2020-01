Magazine História da porteira

Invenção milenar, a porteira pouco evoluiu com o tempo e pode ser encontrada na zona rural de praticamente qualquer lugar do País, em alguns de forma ainda bastante rústica. A maioria das porteiras são de acionamento manual, mas há as movidas à eletricidade e, atualmente, também as porteiras automáticas, que se abrem devido ao peso exercido pelo próprio veículo sobre ...