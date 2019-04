Magazine Heróis se reúnem para confronto final contra Thanos em Vingadores: Ultimato Filme tem pré-estreia nesta quarta-feira (24) e estreia oficial na quinta (25)

Como derrotar um inimigo que já aniquilou metade dos heróis que o enfrentou? Com tantas baixas no lado do bem, a tarefa de acabar com o tirano Thanos como menos aliados do que antes é o desafio dos remanescentes em Vingadores: Ultimato, com pré-estreia nesta quarta-feira (24) nos cinemas. A trama é dirigida pelos irmãos Anthony e Joe Russo e coloca fim à série de q...