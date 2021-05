Magazine Henry Cavill rebate críticas ao namoro dele: 'Muito feliz no amor e na vida' Cavill abordou, então, a necessidade que muitas pessoas têm de expor seus pontos de vista, e que nesse afã acabam extrapolando os limite

Em abril, Henry Cavill, 38, revelou estar vivendo uma fase feliz no amor ao assumir o relacionamento com Natalie Viscuso. Porém, parece que essa alegria não se estende a todos os seguidores do ator, que usou o Instagram neste sábado (15) para fazer um longo desabafo sobre a situação. Ele começou falando que tem notado o que chamou de "animosidade" em suas redes ...