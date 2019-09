Magazine Henrique & Juliano cantam no complexo A Casa Evento traz no line-up também a dupla George Henrique & Rodrigo

As duplas Henrique & Juliano (foto) e George Henrique & Rodrigo são os nomes destacados para este sábado no complexo A Casa, às margens da GO-020. A arena de shows se abre a partir das 22 horas para receber as duplas, entre outras atrações. Os valores de primeiro lote são de R$ 154 (feminino) e R$ 176 (masculino), sujeitos a alteração conforme o aume...