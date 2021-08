Magazine Henrique Fogaça tranquiliza fãs após queda no Masterchef: 'Estou bem' Em uma mensagem que acompanhava o vídeo, o Chef aproveitou para aconselhar os seguidores a ficarem atentos à própria saúde

Henrique Fogaça, 47, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e amigos que ficaram preocupados com o acidente que ele sofreu enquanto gravava o MasterChef, nesta sexta-feira (30). "Acabei passando mal [...]. Escureceu a vista e eu desmaiei. Parece ironia, mas eu não tinha me alimentado bem, e caiu a pressão", esclareceu. "Caí do palco, bati a cabeça, levei ...