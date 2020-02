Magazine Henrique e Juliano decidem pagar pensão vitalícia para pais de funcionário que morreu em acidente Dupla já foi condenada pela justiça de Goiás a pagar R$ 300 mil aos familiares

Além dos R$ 300 mil que foram condenados a pagar por danos morais aos familiares do funcionário que morreu eletrocutado enquanto fazia reparos em um palco do show, os sertanejos Henrique e Juliano decidiram também ajudar os pais da vítima com uma pensão vitalícia de um salário mínimo para cada. Os pais de Carlos Barbosa de Souza são idosos e mo...