Henrique de Oliveira e Nilton Rabello apresentam show do projeto Clube Urbano Legião na Esquina

Em formato de musical e de espetáculo cênico, Nilton Rabello e Henrique de Oliveira apresentam nesta terça-feira, às 20 horas, o projeto Clube Urbano Legião na Esquina, no palco do Teatro Sesi. O show conta com a direção cênica de Danilo Alencar, que escreveu os textos descritivos das histórias dos músicos e coordena os trabalhos junto com os atores Ianka Pim...