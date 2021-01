Magazine Henri Castelli surge com rosto desfigurado em vídeo e revela agressão em Maceió Ator disse que está rezando para não ficar com sequelas e que perdoa agressores

Henri Castelli, 42, resolveu esclarecer os rumores de que havia entrado em uma briga em Maceió no último dia 30, após ele dar entrada em um hospital da capital alagoana. Segundo o ator, ele foi "agredido covardemente" e está "rezando para não ficar com sequelas". "Vocês devem ter visto que eu dei entrada na Santa Casa de Alagoas no final do ano, por ocasião de um ...