Magazine Heleno Brentano é atração do projeto Executiva no Palco

O cantor Heleno Brentano (foto) é o destaque da edição de junho do projeto Executiva no Palco. O show será nesta quinta-feira, às 20 horas, no Metropolitan Mall, com repertório romântico em homenagem à semana do Dia dos Namorados. Baladas românticas e dançantes compõem a lista com clássicos da música internacional. Entre os artistas revisitados estão Elvis Presle...