Magazine Helena Ranaldi diz sentir falta das novelas, mas que somente voltaria por um convite especial Com 30 anos de carreira, a atriz já está há seis longe das novelas, desde que terminou Em Família (Globo, 2014)

Os fãs de Helena Ranaldi, 54, podem matar as saudades dela nas telinhas desde o início de julho, graças à chegada de Chiara à novela Fina Estampa, em reprise na faixa das 21 horas da Globo. Segundo a atriz, uma personagem muito forte, que lhe rendeu cenas muito dramáticas. Na trama, Chiara retorna à vida do ex-marido Juan Guilherme (Carlos Casagrande) e do filho d...