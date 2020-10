Magazine Hedy Lamarr foi uma atriz refém da própria beleza, diz biografia "Essa beleza mirabolante é que leva o homem mais rico da Áustria a presentear a atriz com braçadas e mais braçadas de flores, dia após dia, até conseguir se casar com ela"

Quem quer ler um livro que começa com a frase “minhas pálpebras tremularam e se abriram, então os holofotes me cegaram por um momento”? O início da biografia romanceada de Hedy Lamarr não prenuncia nada de bom. No entanto, é preciso insistir um pouco. Se o fraseado de Marie Benedict não esconde, desde a abertura, o caráter comercial da escrita, em todo caso s...