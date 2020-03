Magazine Heaven’s Guardian e Sinfônica Jovem se apresentam no Oscar Niemeyer neste sábado Apresentação terá fusão entre os estilos musicais heavy metal e clássico

A banda de rock Heaven’s Guardian e a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (foto) apresentam-se em um concerto neste sábado, às 20h30, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Sob a regência do maestro Andreyw Batista e com participações do Coro Sinfônico Jovem de Goiás, do guitarrista Marcelo Barbosa (Angra) e da cantora americana Mary Zimmer, o evento mescla heavy metal com...