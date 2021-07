Magazine HBO ultrapassa a Netflix no Emmy 2021 e domina indicações No ano passado, a Netflix bateu recorde com 160 indicações em um mesmo ano; na noite de premiação, no entanto, a HBO acabou superando o gigante do streaming

A Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (13) os indicados à 73ª edição do Primetime Emmy Awards, o principal prêmio da indústria de televisão e streaming americana. Nesta edição, a HBO, que estreia agora no evento com seu streaming HBO Max, abocanhou o maior número de indicações, tirando a Netflix do pódio —foram 130 co...