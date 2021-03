A HBO está desenvolvendo três séries derivadas do universo de Game of Thrones, criado pelo americano George R. R. Martin. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pela revista Variety. As séries compõem um conjunto de spin-offs da série televisiva da HBO inspirada nos livros de Martin, finalizada em 2019.

De acordo com a Variety, o roteirista Bruno Heller, de Gotham, está responsável pela série 9 Voyages ou Sea Snake – título não definido –, que conta a história de Corlys Velaryon, marido Rhaenys Targarye, e suas viagens náuticas aventureiras pelo continente fictício de Westeros.

Outra série é Flea Bottom, que se passa no fictício bairro de Baixada das Pulgas, conhecido pela pobreza dos moradores. E por último, ainda segundo a revista, há 10 Mil Navios, que retrata a história da rainha Nymeria. A Variety, que afirma ter recebido a informação de fontes secretas, diz que a emissora não quis comentar o assunto.

Game of Thrones tornou-se uma das maiores produções da HBO. A oitava temporada da série teve um orçamento de US$ 15 milhões (R$ 57,7 milhões, na cotação da época) por episódio.

A produção de House of the Dragon, série derivada da saga que já está sendo produzida – e confirmada – pela HBO, deve estrear em 2022 e tem em seu elenco os atores Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy e Matt Smith.