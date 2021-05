Magazine HBO Max chega ao Brasil em 29 de junho com 'Friends'; vai substituir a HBO GO Os usuários que já possuem uma assinatura HBO por meio de distribuidoras como Claro, Oi, Tim e Vivo terão acesso a HBO Max sem nenhum custo adicional

A HBO Max anunciou, nesta quarta (26), que será lançada no Brasil em 29 de junho. A informação foi divulgada numa entrevista coletiva. Em fevereiro, a empresa já havia anunciado que chegaria ao país em junho, mas só agora revelou o dia da estreia. No Brasil, a HBO Max disputará assinantes com rivais como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video e Globoplay. A plataforma ...