Magazine HBO divulga primeiras imagens da série 'House of the Dragon' Trata-se de uma das séries derivadas de Game of Thrones, sucesso mundial que foi exibida originalmente entre 2011 e 2019

A HBO divulgou as primeiras imagens oficiais da aguardada série House of the Dragon. Trata-se de uma das séries derivadas de Game of Thrones, sucesso mundial que foi exibida originalmente entre 2011 e 2019. A nova série, que deve estrear em 2022, é baseada no livro Fogo & Sangue, de George R.R. Martin, mesmo autor da história de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) e Jon ...