Magazine Harry Styles divulga capa do seu segundo álbum solo Em entrevista à Rolling Stone, Styles revelou que as novas músicas foram gravadas em seis semanas

O cantor Harry Styles divulgou nesta segunda-feira (4), a capa e o título do segundo álbum da sua carreira solo. Fine Line chegará às lojas e plataformas de streaming no dia 13 de dezembro. O primeiro single, Lights Up, foi lançado no mês passado. A capa traz uma imagem de Harry no centro de um círculo e uma mão esticada em direção a ele. Em entrev...